LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat National Grid von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 1075 auf 1065 Pence gesenkt. Investoren hielten derzeit Ausschau nach Unternehmen mit gut vorhersagbarer Gewinn- und Dividendenentwicklung in den Jahren 2020 und 2021, weshalb sie den britischen Versorger National Grid als wahrhaft defensiven Wert empfehle, schrieb Analystin Verity Mitchell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 17:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2020 / 03:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.