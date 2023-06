FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für National Grid von 1080 auf 1050 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der aktuelle Bewertungsabschlag europäischer Versorger im Vergleich zu den US-Wettbewerbern ermögliche ersteren höhere Renditen, abhängig von der Umsetzung der Investitionen, schrieb Analyst James Brand in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei der Betrachtung der Ergebnisse aus staatlich regulierten Einnahmen sieht Brand National Grid im Einklang mit den erstklassigen US-Versorgungsunternehmen./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2023 / 07:28 / CET



