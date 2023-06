ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1135 Pence belassen. Die Themen Energiewende und Energiesicherheit seien mittlerweile am wichtigsten im europäischen Versorgersektor, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Montag vorliegenden Studie. Die meisten Unternehmen legten mehrjährige Investitionsprogramme auf, um herkömmliche Wärmeerzeugung durch Erneuerbare Energien zu ersetzen. Zudem werde stark in die Übertragungsnetze investiert. Arie bevorzugt gut etablierte Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien und auch Netzentwickler, da er dort langfristiges Wachstum zumindest für die nächsten ein bis zwei Jahrzehnte erwartet./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2023 / 07:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2023 / 07:23 / GMT



