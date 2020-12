LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für National Grid von 1050 auf 1062 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Durch die Beschlüsse der Regulierer in Großbritannien seien die Risiken für den Netzbetreiber geringer geworden, schrieb Analyst Dominic Nash in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Dividendenzahlungen sollten gesichert sein./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2020 / 23:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.