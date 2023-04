NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für National Grid von 1150 auf 1275 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei dem britischen Energienetzbetreiber stütze eine robuste Bilanz die angepeilte Investitionsbeschleunigung, schrieb Analyst Pavan Mahbubani in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem seien die Aktien auch angesichts der Dividendenrendite attraktiv bewertet./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2023 / 22:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.