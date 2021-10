HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nel ASA nach Zahlen von 23 auf 21 norwegische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Wasserstoffunternehmens sei stark ausgefallen, schrieb Analyst James Carmichael in einer am Freitag vorliegenden Studie. 2022 sollten sich größere Projekte einstellen./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2021 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





