NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nel ASA auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 norwegischen Kronen belassen. Der Wasserstoffkonzern habe die angestrebte Kapitalerhöhung von 1,5 Milliarden Kronen über die Ausgabe von 98 Millionen neuen Aktien erfolgreich über die Bühne gebracht und wolle nun weitere 10 Millionen Papiere platzieren, schrieb Analyst Will Kirkness in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Er geht davon aus, dass das Unternehmen nun noch 2,4 Milliarden Kronen braucht, um den geplanten Kapazitätsausbau zu finanzieren./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2022 / 03:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2022 / 03:43 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.