NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nel auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,60 norwegischen Kronen belassen. Analyst Michele della Vigna machte vor den am 27. April anstehenden Quartalszahlen eine attraktive Einstiegsgelegenheit bei den Aktien des Wasserstoffkonzerns aus. Die Norweger sollten deutlich vom milliardenschweren US-Subventionsprogramm für Alternative Energien profitieren, heißt es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2023 / 17:09 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





