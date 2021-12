NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Nel ASA von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 32 auf 22 norwegische Kronen gesenkt. Angesichts geringerer Auftragszahlen in den vergangenen Monaten gebe es Korrekturrisiken für die Markterwartungen für 2022, schrieb Analyst Arthur Sitbon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zum norwegischen Wasserstoffhersteller. Trotz des hohen Wachstumspotenzials für die Branche hätten sich die Papiere zuletzt stets an den kurzfristigen Gewinnschätzungen orientiert./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2021 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



