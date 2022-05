NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Papiere von Nel ASA beim Kursziel von 17 norwegischen Kronen mit "Outperform" aufgenommen. Analystin Deepa Venkateswaran widmete sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie dem Thema "Grüner Wasserstoff" und warum jetzt ein hervorragender Zeitpunkt zum Einstieg in Nel und ITM Power sei. Die Branche profitiere von wachsenden Null-Emission-Ambitionen und zunehmenden Vorteilen gegenüber gasgestützter Elektrolyse. Die Kosten für grünen Wasserstoff - also mit Erneuerbaren als Energiequelle zur elektrolytischen Wasserspaltung - fielen derzeit rasch./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2022 / 14:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2022 / 15:35 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.