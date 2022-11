NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nel angesichts eines Großauftrags eines Energiekonzerns aus Nordeuropa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 23 norwegischen Kronen belassen. Es handele sich um einen weiteren wichtigen Ordergewinn für den Wasserstoff-Spezialisten, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einer am Montag vorliegenden Studie. Der vereinbarte Preis liege aber etwas unter dem zuletzt bei Verträgen erzielten Durchschnittsniveau./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2022 / 09:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2022 / 09:21 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.