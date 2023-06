NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nel ASA auf "Underweight" belassen. Während der jüngsten "JPM Global Hydrogen Week" sei die Meinung vorherrschend gewesen, dass für eine Wasserstoff-Wende auf kurze Sicht noch erhebliche Herausforderungen bewältigt werden müssten, bevor größere Investitionen getätigt werden können, schrieb Analyst Patrick Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie weltweit. Inzwischen gebe es aber Fortschritte, sodass die Erwartungen an die Technik nun realistischer seien. Für aus dem Wirtschaftsraum EMEA kommende Lösungsanbieter für die Wasserstoff-Herstellung mit elektrischer Energie sowie deren Speicherung und Verteilung bleibe er allerdings vorsichtig./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2023 / 19:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2023 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.