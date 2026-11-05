Nemetschek Aktie
|71,35EUR
|-4,00EUR
|-5,31%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die Kennziffern des Bausoftware-Anbieters seien wegen der Übernahme von HCSS relativ komplex, schrieb Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Weitgehend Einigkeit herrsche aber darüber, dass das organische Wachstum im dritten Quartal hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben sei./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:29 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:29 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71,75 €
|
Abst. Kursziel*:
0,35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,91%
|
Analyst Name::
Charles Brennan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nemetschek SE
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|Nemetschek Buy
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|20.10.26
|Nemetschek Overweight
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|25.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|16.07.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|29.06.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|30.07.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|25.03.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|20.03.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nemetschek SE
|71,35
|-5,31%
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|Deutsche Bank AG
|11:38
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|11:24
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Basler Buy
|Warburg Research
|10:48
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:47
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|10:46
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10:29
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:17
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:15
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:19
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|09:19
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:42
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:40
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:37
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|08:31
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:00
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|06:55
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.