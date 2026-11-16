Nemetschek Aktie

64,70EUR 0,85EUR 1,33%
Nemetschek ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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16.11.2026 09:40:41

Nemetschek SE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nicolas Herms sieht im Design-Bereich eher eine vorübergehende Schwäche als eine KI-Verdrängung, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht schrieb./rob/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
64,55 € 		Abst. Kursziel*:
23,93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
64,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,65%
Analyst Name::
Nicolas Herms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:40 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
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05.11.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Nemetschek SE 64,70 1,33% Nemetschek SE

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09:52 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
09:51 Richemont Buy Deutsche Bank AG
09:50 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
09:45 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
09:41 freenet Buy Deutsche Bank AG
09:40 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
09:40 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
09:39 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
09:38 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:37 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:34 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
09:18 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
09:17 Symrise Hold Deutsche Bank AG
09:00 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:59 Brenntag Verkaufen DZ BANK
08:57 STRABAG kaufen Erste Group Bank
08:07 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
08:06 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
07:58 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:57 Enel Underperform RBC Capital Markets
07:55 Richemont Outperform Bernstein Research
07:54 SpaceX Outperform Bernstein Research
07:48 WACKER CHEMIE Overweight Barclays Capital
13.11.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.26 Telefonica Verkaufen DZ BANK
13.11.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
13.11.26 DO buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.26 Siemens Healthineers Market-Perform Bernstein Research
13.11.26 Apple Outperform Bernstein Research
13.11.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.26 Coca-Cola Market-Perform Bernstein Research
13.11.26 Walmart Outperform Bernstein Research
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13.11.26 Nike Outperform Bernstein Research
13.11.26 adidas Outperform Bernstein Research
13.11.26 Knorr-Bremse Halten DZ BANK
13.11.26 Bechtle Kaufen DZ BANK
13.11.26 Talanx Kaufen DZ BANK
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13.11.26 CANCOM Kaufen DZ BANK
13.11.26 ProSiebenSat.1 Media Halten DZ BANK
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