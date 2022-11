HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Nemetschek angesichts des angekündigten Wechsels auf dem Finanzvorstandsposten auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Berufung von Louise Öfverström als Nachfolgerin von Axel Kaufmann sei wahrscheinlich ein weiterer Schritt des Bausoftware-Herstellers in Richtung eines stärker integrierten Unternehmens, schrieb Analyst Nay Soe Naing in einer am Montag vorliegenden Studie. Langfristig könnte das Unternehmen davon finanziell wie auch an der Wettbewerbsfront profitieren./gl/ajx



