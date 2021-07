NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek vor Zahlen von 62 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Bausoftware-Konzern dürfte ein starkes Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Einerseits sei die Vergleichsbasis leicht zu übertreffen, da das zweite Quartal 2020 durch die Corona-Pandemie ausgebremst worden war. Andererseits habe sich der Markt erholt, weshalb sich auch dadurch das Wachstum beschleunigt haben dürfte./ck/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 17:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.