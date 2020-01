LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nemetschek von 58 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wie Analyst James Goodman in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, führe die Übernahme des Motion-Design-Spezialisten Red Giant durch die Nemetschek-Tochter Maxon zu höheren Prognosen für die Geschäftsjahre 2020 und 2021. Er sieht den Hersteller von Bausoftware in einem attraktiven Marktumfeld für besonders gut positioniert./ssc/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 17:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2020 / 05:00 / GMT



