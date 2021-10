MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Nestle auf "Add" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Die Aktie sei neu auf die Liste der "Top Stock Ideas" und damit auf eine Empfehlungsliste des Bankhauses aufgenommen worden, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach einer Kurskorrektur sei der Lebensmittelkonzern für langfristig orientierte Investoren wieder interessant./mf/tih



