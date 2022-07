MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Nestle nach Halbjahreszahlen von 128 auf 125 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Add" belassen. Der Nahrungsmittelhersteller stehe in den zunehmend herausfordernderen Zeiten weiterhin besser als die Konkurrenz da, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den wichtigsten Bereichen habe Nestle besser als erwartet abgeschnitten. Im Zuge der Anpassung seiner Schätzungen kappte er allerdings seine Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2023 moderat und verwies auf eine gesenkte Margenschätzung./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2022 / 08:29 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST





