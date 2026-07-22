Nestlé Aktie

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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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22.07.2026 08:16:14

Nestlé Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nestle von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 84 auf 99 Franken angehoben. Strategische Entscheidungen des Jahres 2022 seien zu sehr konzentriert gewesen auf ein letztlich nicht haltbares Wachstum der Volumina und Preise, schrieb David Hayes in einer Studie am Mittwoch. Die Erholung hiervon benötige Zeit. Allmählich aber lasse der negative Einfluss dieser übereifrigen Maßnahmen nach. Zugleich bessere sich das Umfeld für Produktkategorien wie Tiernahrung und Kaffee./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Buy
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
99,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
84,28 CHF 		Abst. Kursziel*:
17,47%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
86,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
15,12%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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