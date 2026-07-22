Nestlé Aktie
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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nestle von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 84 auf 99 Franken angehoben. Strategische Entscheidungen des Jahres 2022 seien zu sehr konzentriert gewesen auf ein letztlich nicht haltbares Wachstum der Volumina und Preise, schrieb David Hayes in einer Studie am Mittwoch. Die Erholung hiervon benötige Zeit. Allmählich aber lasse der negative Einfluss dieser übereifrigen Maßnahmen nach. Zugleich bessere sich das Umfeld für Produktkategorien wie Tiernahrung und Kaffee./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Buy
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Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
99,00 CHF
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
84,28 CHF
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Abst. Kursziel*:
17,47%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
86,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,12%
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Analyst Name::
David Hayes
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KGV*:
-
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