Nestlé Aktie
|86,20EUR
|-5,81EUR
|-6,31%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Diese wertete David Hayes in einer ersten Reaktion am Donnerstag als ermutigende Signale. Der Lebensmittelkonzern habe mit den Margen und dem Ergebnis je Aktie die Erwartungen übertroffen. Das reale interne Wachstum sei allerdings noch ein wenig hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Buy
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
99,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
80,14 CHF
|
Abst. Kursziel*:
23,53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
80,10 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,60%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
11:28
|ROUNDUP: Nestle wächst aus eigener Kraft - Profitabilität unter Druck (dpa-AFX)
|
10:03
|AKTIE IM FOKUS: Nestle mit deutlichen Verlusten nach Zahlen (dpa-AFX)
|
09:28
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:28
|Verluste in Zürich: SPI zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: SLI zum Start im Minus (finanzen.at)
|
07:38
|Nestle legt beim Wachstum aus eigener Kraft zu - Profitabilität unter Druck (dpa-AFX)
|
22.07.26
|SPI aktuell: SPI zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|10:54
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:18
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|10:54
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:18
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|10:54
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:18
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|06.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|86,28
|-6,23%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:38
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:33
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|11:30
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|11:30
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:29
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:15
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|11:12
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|11:06
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10:51
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|10:45
|Dürr Buy
|Warburg Research
|10:44
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:42
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:41
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:23
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|10:21
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|10:19
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|10:18
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:18
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:17
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:15
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:15
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|10:15
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:54
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:22
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|KSB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|Nike Neutral
|UBS AG