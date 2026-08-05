Nestlé Aktie
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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen zum ersten Halbjahr mit einem Kursziel von 99 Franken auf "Buy" belassen. Die Volumina des schweizerischen Lebensmittelkonzerns hätten die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb David Hayes am Dienstagabend. Das Wachstum werde zunehmend von den Schwellenländern getragen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Buy
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Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
99,00 CHF
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
80,66 CHF
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Abst. Kursziel*:
22,74%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
80,66 CHF
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Abst. Kursziel aktuell:
22,74%
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Analyst Name::
David Hayes
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KGV*:
-
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