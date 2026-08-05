NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen zum ersten Halbjahr mit einem Kursziel von 99 Franken auf "Buy" belassen. Die Volumina des schweizerischen Lebensmittelkonzerns hätten die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb David Hayes am Dienstagabend. Das Wachstum werde zunehmend von den Schwellenländern getragen./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.