MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Nestle von 110 auf 113 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum im dritten Quartal sei bei dem Lebensmittelkonzern leicht unter den Erwartungen geblieben, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er kürzte daraufhin seine Prognosen für diese Kennziffer, erhöhte sie jedoch für den Gewinn je Aktie wegen einer einbezogenen Steigerung der Aktienrückkäufe. Eine 10-prozentige Aktienrendite sei nach dem Jahr 2020 realistisch./tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2019 / 11:12 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.