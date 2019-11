NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nestle von 116 auf 115 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst John Ennis passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Annahmen für die Wechselkurse an deren jüngste Kursentwicklungen an. Die Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebit) und den Gewinn je Aktie 2020/21 senkte der Experte leicht. An seiner Sicht der Aktien des Nahrungsmittelkonzerns als Investment ändere sich jedoch nichts./bek/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2019 / 16:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.