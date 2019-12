NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach dem angekündigten Verkauf des US-Speiseeisgeschäftes auf "Buy" mit einem Kursziel von 118 Franken belassen. Analyst Martin Deboo sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einer angenehmen Überraschung, wenngleich sich der Deal kaum auf das Zahlenwerk des Nahrungsmittelkonzerns auswirken dürfte. Bislang habe es so ausgesehen, als ob sich die Schweizer bei der Bereinigung ihres Portfolios eine Pause gönnen würden./la/fba



