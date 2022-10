HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle anlässlich der jüngst veröffentlichten Umsatzzahlen von 130 auf 126 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Nahrungsmittelhersteller habe im dritten Quartal die Erwartungen beim Wachstum übertroffen, schrieb Analyst James Targett in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Unternehmensziele implizierten jedoch eine volumenbedingte Verlangsamung im Schlussviertel. Die Schweizer seien gleichwohl nach wie vor gut positioniert, um die höheren Kosten durch Preisanpassungen auffangen zu können. Darüber hinaus seien die defensiven Titel gerade im aktuell volatilen Umfeld weiterhin attraktiv./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2022 / 16:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



