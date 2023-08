LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Nestle von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 119 auf 120 Franken angehoben. Das erste Halbjahr habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Jeremy Fialko in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte zeigte sich aber optimistisch für den Rest des Jahres und 2024. So dürften Kapazitätsprobleme gelöst werden, und steigende Marketingaufwendungen die Absatzvolumina antreiben./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2023 / 11:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.