Nestlé Aktie
|88,02EUR
|-1,06EUR
|-1,19%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nestle auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Nach mehreren enttäuschenden Jahren zeigten die jüngsten Jahreszahlen des Nahrungsmittelkonzerns einen Schritt nach vorn, schrieb Warren Ackerman in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Er warte aber auf weitere Belege, welche die frühen Fortschrittssignale im Schlussquartal bestätigten./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 03:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Equal Weight
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
80,00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
80,30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-0,37%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
80,41 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,51%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
12:27
|Freundlicher Handel: STOXX 50 steigt mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in Zürich: SLI fester (finanzen.at)
|
12:27
|SIX-Handel: SMI am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|SLI aktuell: SLI zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.02.26
|Nestlé is finally changing its recipe for the better (Financial Times)
|
19.02.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)