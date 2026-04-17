LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle vor Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 86 Franken belassen. Das organische Umsatzwachstum des Nahrungsmittelkonzerns dürfte sich auf 2,5 Prozent belaufen, schrieb Warren Ackerman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit liege seine Prognose leicht unter der Konsensschätzung von 2,6 Prozent./rob/edh/niw



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 05:45 / GMT



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