Nestlé Aktie
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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle vor Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 86 Franken belassen. Das organische Umsatzwachstum des Nahrungsmittelkonzerns dürfte sich auf 2,5 Prozent belaufen, schrieb Warren Ackerman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit liege seine Prognose leicht unter der Konsensschätzung von 2,6 Prozent./rob/edh/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 05:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Equal Weight
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
86,00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
79,11 CHF
|
Abst. Kursziel*:
8,71%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
78,42 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,67%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
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