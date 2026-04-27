Nestlé Aktie
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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle nach übertroffenen Quartalserwartungen mit einem Kursziel von 86 Franken auf "Equal Weight" belassen. Der Lebensmittelkonzern mache gute Fortschritte, schrieb Warren Ackerman in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar. Er erwähnte aber zugleich die immer höher liegende Messlatte./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 23:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Equal Weight
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Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
86,00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
80,46 CHF
|
Abst. Kursziel*:
6,89%
|
Rating update:
Equal Weight
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Kurs aktuell:
80,48 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,86%
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Analyst Name::
Warren Ackerman
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KGV*:
-
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