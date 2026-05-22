Nestlé Aktie
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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle nach der hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 86 Franken auf "Equal Weight" belassen. Der Lebensmittelkonzern befinde sich in einer besseren Verfassung, als dies lange Zeit der Fall gewesen sei, schrieb Warren Ackerman am Donnerstagabend. Beide Wachstumsmotoren - Kaffee und Tiernahrung - gewännen an Dynamik./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Equal Weight
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Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
86,00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
79,14 CHF
|
Abst. Kursziel*:
8,67%
|
Rating update:
Equal Weight
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Kurs aktuell:
79,08 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,75%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
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