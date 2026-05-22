LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle nach der hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 86 Franken auf "Equal Weight" belassen. Der Lebensmittelkonzern befinde sich in einer besseren Verfassung, als dies lange Zeit der Fall gewesen sei, schrieb Warren Ackerman am Donnerstagabend. Beide Wachstumsmotoren - Kaffee und Tiernahrung - gewännen an Dynamik./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT



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