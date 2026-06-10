LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 86 Franken auf "Equal Weight" belassen. Warren Ackerman widmete sich in seiner am Mittwoch veröffentlichten Analyse dem Bereich Consumer Health innerhalb der europäischen Konsumgüterbranche, also dem Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten. Hier werde das Wachstum vor allem von den Preisen bestimmt, die "Gewinner" unterschieden sich allerdings durch den Absatz. Ackermans Top-Favoriten heißen Unilever, Danone und Haleon. Für Beiersdorf strich er derweil seine Empfehlung./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 02:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 03:00 / GMT



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