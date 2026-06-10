Nestlé Aktie
|85,28EUR
|0,89EUR
|1,05%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 86 Franken auf "Equal Weight" belassen. Warren Ackerman widmete sich in seiner am Mittwoch veröffentlichten Analyse dem Bereich Consumer Health innerhalb der europäischen Konsumgüterbranche, also dem Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten. Hier werde das Wachstum vor allem von den Preisen bestimmt, die "Gewinner" unterschieden sich allerdings durch den Absatz. Ackermans Top-Favoriten heißen Unilever, Danone und Haleon. Für Beiersdorf strich er derweil seine Empfehlung./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 02:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Equal Weight
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
86,00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
77,73 CHF
|
Abst. Kursziel*:
10,64%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
78,64 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,36%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
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