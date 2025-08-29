Nestlé Aktie

79,92EUR -0,36EUR -0,45%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

29.08.2025 11:51:18

Nestlé Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 81 Franken auf "Hold" belassen. Das Management dürfte den Lebensmittelhersteller unter fundamentalen Aspekten in eine bessere Form bringen, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einem Investorentreffen mit dem Vorstandschef und dem Finanzvorstand. Das Branchenumfeld dürfte sich kurzfristig aber erst einmal nicht merklich aufhellen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
81,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
74,98 CHF 		Abst. Kursziel*:
8,03%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
75,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
8,00%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:51 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
15.08.25 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
08.08.25 Nestlé Add Baader Bank
01.08.25 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
