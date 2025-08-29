Nestlé Aktie
|79,92EUR
|-0,36EUR
|-0,45%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 81 Franken auf "Hold" belassen. Das Management dürfte den Lebensmittelhersteller unter fundamentalen Aspekten in eine bessere Form bringen, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einem Investorentreffen mit dem Vorstandschef und dem Finanzvorstand. Das Branchenumfeld dürfte sich kurzfristig aber erst einmal nicht merklich aufhellen./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
81,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
74,98 CHF
|
Abst. Kursziel*:
8,03%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
75,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,00%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)mehr Nachrichten
|
12:26
|SLI aktuell: SLI sackt am Freitagmittag ab (finanzen.at)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI schwächelt am Freitagmittag (finanzen.at)
|
28.08.25
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
28.08.25
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
28.08.25
|Börse Zürich: SMI beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.08.25
|SLI-Handel aktuell: SLI fällt zurück (finanzen.at)
|
28.08.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
28.08.25
|Zurückhaltung in Zürich: SMI liegt am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)mehr Analysen
|11:51
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|01.08.25
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|01.08.25
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|30.06.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|79,92
|-0,45%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:07
|Wienerberger
|Erste Group Bank
|12:04
|STRABAG
|Erste Group Bank
|11:17
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|PUMA Neutral
|UBS AG
|09:58
|PORR
|Erste Group Bank
|08:45
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|08:41
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|07:55
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:41
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|07:02
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|28.08.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|28.08.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|Eni Outperform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|FedEx Buy
|UBS AG
|28.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|28.08.25
|EVN add
|Baader Bank
|28.08.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|28.08.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|28.08.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|28.08.25
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets