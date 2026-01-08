Nestlé Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach einem Rückruf von Babynahrung auf "Hold" mit einem Kursziel von 76 Franken belassen. Analyst David Hayes schätzte die Belastung im schlimmsten Fall auf maximal 0,8 Prozent des Gesamtumsatzes des Lebensmittelkonzerns im laufenden Jahr. Das schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
