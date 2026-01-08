Nestlé Aktie

79,82EUR -2,12EUR -2,59%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

07.01.2026 20:42:23

Nestlé Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach einem Rückruf von Babynahrung auf "Hold" mit einem Kursziel von 76 Franken belassen. Analyst David Hayes schätzte die Belastung im schlimmsten Fall auf maximal 0,8 Prozent des Gesamtumsatzes des Lebensmittelkonzerns im laufenden Jahr. Das schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
76,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
74,53 CHF 		Abst. Kursziel*:
1,97%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
74,53 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
1,97%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

