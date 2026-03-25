25.03.2026 11:32:19

Nestlé Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nestle von 82 auf 81 Franken reduziert und die Einstufung auf "Hold" belassen. Tom Sykes nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nochmals kleinere Prognoseänderungen vor, bevor der Lebensmittelkonzern am 23. April seine Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht. Dabei verwies er unter anderem auf etwas geringere Währungsbelastungen./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
81,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
76,99 CHF 		Abst. Kursziel*:
5,21%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
77,17 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
4,96%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:32 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
24.03.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
18.03.26 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
18.03.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Nestlé Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
