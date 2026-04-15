Nestlé Aktie
|84,93EUR
|-1,32EUR
|-1,53%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle auf "Hold" belassen. Die Kosteninflation dürfte im zweiten Halbjahr bei Europas Nahrungsmittel- und Konsumgüterherstellern wieder zum Thema werden, schrieb David Hayes am Dienstagabend nach der Auswertung aktueller Daten. Für besonders betroffen hält er Henkel und Unilever - auch mit Blick voraus auf 2027. Bei Nestle lasse der Kostendruck bei den wichtigen Rohstoffen Kaffee und Kakao dank abgesicherter Volumina vorerst nach, bemerkte der Experte./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:12 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
79,43 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
78,47 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
17:58
|Anleger in Habachtstellung: SLI pendelt schlussendlich um die Nulllinie (finanzen.at)
|
17:58
|Minuszeichen in Zürich: SMI fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Zürich: SLI in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Handel: SMI präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
10:30
|Ankerkraut-Gründer holen Firma zurück - Abschied von Nestlé (dpa-AFX)
|
09:29
|SLI aktuell: SLI zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: SMI zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.04.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|07:08
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktuelle Aktienanalysen
|18:47
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:27
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:29
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:49
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:33
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|15:30
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|13:46
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13:32
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|12:42
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|12:42
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|Diageo Neutral
|UBS AG
|12:41
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:34
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:33
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|12:32
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:31
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|12:29
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|12:27
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:17
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:02
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|12:01
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|11:58
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|11:56
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|11:53
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|11:52
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|11:41
|Hermès Neutral
|UBS AG
|11:32
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|11:31
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|10:43
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:35
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|10:06
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:04
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|10:03
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:59
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|09:58
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|09:48
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|09:47
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|09:34
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital