Nestlé Aktie

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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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29.06.2026 06:47:22

Nestlé Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 80 auf 84 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Entscheidend für die Umsatzentwicklung seien das Volumenwachstum und der Produktmix, schrieb David Hayes am Sonntag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht am 23. Juli. Er wird diesbezüglich etwas optimistischer./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
84,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
83,29 CHF 		Abst. Kursziel*:
0,85%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
83,64 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
0,43%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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