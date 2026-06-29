Nestlé Aktie
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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 80 auf 84 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Entscheidend für die Umsatzentwicklung seien das Volumenwachstum und der Produktmix, schrieb David Hayes am Sonntag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht am 23. Juli. Er wird diesbezüglich etwas optimistischer./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
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Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
84,00 CHF
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
83,29 CHF
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Abst. Kursziel*:
0,85%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
83,64 CHF
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Abst. Kursziel aktuell:
0,43%
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Analyst Name::
David Hayes
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KGV*:
-
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