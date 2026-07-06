Nestlé Aktie

90,65EUR -0,93EUR -1,02%
Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.07.2026 14:57:09

Nestlé Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle auf "Hold" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Der Nahrungsmittelkonzern verzeichne derzeit die im Jahresvergleich höchste Steigerung bei den Kosteneinsparungen und das höchste Niveau an zusätzlichen Ausgaben, schrieb Tom Sykes in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Die entscheidende Frage werde nun sein, ob sich diese Entwicklung auch dann fortsetze, wenn die zusätzlichen Ausgaben zurückgingen./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
82,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
84,12 CHF 		Abst. Kursziel*:
-2,52%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
83,50 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,80%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

mehr Nachrichten

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

mehr Analysen
14:57 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
29.06.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.06.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.06.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
24.06.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nestlé SA (Nestle) 90,35 -1,34% Nestlé SA (Nestle)

Aktuelle Aktienanalysen

15:02 BASF Outperform Bernstein Research
14:57 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
14:54 Alstom Hold Deutsche Bank AG
14:53 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
14:52 KRONES Buy Deutsche Bank AG
14:51 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
13:34 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
13:33 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
13:33 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
13:30 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
13:04 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
13:01 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
12:48 Bechtle Buy UBS AG
12:06 ASML NV Outperform Bernstein Research
11:50 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
11:48 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
11:27 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
11:03 SFC Energy Buy Warburg Research
10:31 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:09 Palfinger kaufen Deutsche Bank AG
10:03 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
10:02 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:01 Continental Market-Perform Bernstein Research
10:00 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
08:55 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
08:52 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
08:29 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:29 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:27 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:27 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:27 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:13 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
08:11 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
08:05 Ryanair Outperform Bernstein Research
07:53 easyJet Market-Perform Bernstein Research
07:47 Ferrari Outperform Bernstein Research
07:46 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:33 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:29 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
07:07 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
06:53 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
06:43 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:34 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:27 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
05:59 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
03.07.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 Klöckner Verkaufen DZ BANK
03.07.26 RENK Kaufen DZ BANK
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen