Nestlé Aktie
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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle auf "Hold" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Der Nahrungsmittelkonzern verzeichne derzeit die im Jahresvergleich höchste Steigerung bei den Kosteneinsparungen und das höchste Niveau an zusätzlichen Ausgaben, schrieb Tom Sykes in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Die entscheidende Frage werde nun sein, ob sich diese Entwicklung auch dann fortsetze, wenn die zusätzlichen Ausgaben zurückgingen./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
82,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
84,12 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-2,52%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
83,50 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,80%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
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03.07.26
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02.07.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
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|24.06.26
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|Bernstein Research
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|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.06.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
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|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
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|27.06.25
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|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
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|UBS AG
|29.06.26
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|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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