Nestlé Aktie

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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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24.07.2026 14:34:35

Nestlé Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Der Nahrungsmittelkonzern dürfte ein internes Realwachstum von mindestens 2,0 Prozent, wenn nicht sogar 2,5 Prozent liefern müssen, um eine Neubewertung zu erhalten, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei den Kostensenkungen liege das Unternehmen über seinem Ziel, aber die einmaligen Effekte beim Ebit hätten sich nicht positiv auf die Marge ausgewirkt./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
82,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
81,08 CHF 		Abst. Kursziel*:
1,13%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
81,26 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
0,91%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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