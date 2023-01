NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nestle von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 95 auf 115 Franken angehoben. Nach der deutlichen Korrektur des Aktienkurses 2022 sollte das künftige Zinsumfeld günstiger für den Lebensmittelhersteller sein, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Schätzungen für das Schlussquartal 2022 sowie für 2023 entsprächen weitgehend den Konsensprognosen, die mit Blick auf die neuen mittelfristigen Unternehmensziele ein wenig Luft nach oben hätten./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2023 / 12:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2023 / 19:05 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.