FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Nestle von 95 auf 92 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Halbjahreszahlen des Lebensmittelherstellers seien oberflächlich betrachtet vollkommen in Ordnung gewesen, büßten diesen "OK-Status" aber bei näherer Betrachtung der Wachstumskomponenten ein gutes Stück weit ein, schrieb Axel Herlinghaus am Donnerstag nach dem Bericht der Schweizer. Mit dem Nestle-Health-Science- und dem China-Geschäft habe der Konzern zwei neue Problemfelder dazubekommen./rob/ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2025 / 17:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2025 / 17:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





