FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Nestle nach Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 116 auf 118 Franken je Aktie angehoben. Der Lebensmittelkonzern habe im dritten Quartal mit seinen starken Erlösen die Erwartungen übertroffen, was "die besondere Krisenresistenz des breit diversifizierten Geschäftsmodells deutlich unterstreicht", schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 13:46 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2020 / 13:53 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.