NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. US-Daten zu den Geschäften europäischer Nahrungsmittel- und Konsumgüterhersteller in den zwei Wochen bis Ende Mai zeigten eine leichte Verbesserung, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse. Nestle habe starkes Volumenwachstum verzeichnet, die Vergleichsdaten aus dem Vorjahr seien allerdings niedrig gewesen./ajx/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2025 / 15:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2025 / 15:32 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.