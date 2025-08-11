Nestlé Aktie
|76,66EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Aktuelle Marktdaten für die vier Wochen bis Mitte Juli zeigten eine trägere Entwicklung bei Körperpflegemitteln und Haushaltswaren im Vergleich zu den vorigen vier Wochen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Lebensmittelmarkt habe sich etwas besser gehalten. Mit Blick auf die einzelnen Unternehmen hätten sich dabei recht unterschiedliche Entwicklungen gezeigt./mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
79,00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
72,24 CHF
|
Abst. Kursziel*:
9,36%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
72,08 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,60%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)mehr Nachrichten
|
08.08.25
|Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
08.08.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
06.08.25
|Börse Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
06.08.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI sackt ab (finanzen.at)
|
06.08.25
|SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
05.08.25
|Gewinne in Zürich: SMI verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
05.08.25
|Börse Zürich: SLI notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
05.08.25
|Börse Zürich: SMI beginnt Dienstagssitzung im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)mehr Analysen
|11:32
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|01.08.25
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:32
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|01.08.25
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|30.06.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:32
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Nestlé Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.07.25
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|76,66
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:41
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:39
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|11:32
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:27
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11:17
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|11:13
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:11
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|10:41
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|10:25
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:23
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|10:23
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:22
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Jungheinrich Buy
|Baader Bank
|09:31
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|Merck Buy
|UBS AG
|09:18
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:17
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:17
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|08:51
|RTL Hold
|Warburg Research
|08:51
|Symrise Buy
|Warburg Research
|08:50
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|08:49
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|08:48
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|08:33
|Reckitt Benckiser Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08:28
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:52
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:51
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:50
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|07:32
|TotalEnergies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)