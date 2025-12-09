Nestlé Aktie
|83,26EUR
|0,30EUR
|0,36%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 79 Franken auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten für Europas Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne relevanten US-Kassendaten aus. L'Oreal und Beiersdorf ragten heraus, was die aktuell robuste Erholung im Bereich Beauty und Körperpflege unterstreiche. Nestle habe die zuletzt stete Entwicklung fortgesetzt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
79,00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
77,43 CHF
|
Abst. Kursziel*:
2,03%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
78,12 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,13%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)mehr Nachrichten
|
08.12.25
|Montagshandel in Zürich: SMI bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
08.12.25
|Freundlicher Handel: SLI mittags stärker (finanzen.at)
|
08.12.25
|Montagshandel in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Starker Wochentag in Zürich: SMI klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
05.12.25
|Handel in Zürich: SMI steigt mittags (finanzen.at)
|
04.12.25
|Aufschläge in Zürich: SMI beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SLI zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
03.12.25
|SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nestlé von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)mehr Analysen
|13:50
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09:14
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|07:57
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:50
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09:14
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|07:57
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:50
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09:14
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|07:57
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|83,26
|0,36%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:51
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13:51
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|13:50
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:50
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|13:49
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:49
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13:43
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:19
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:18
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:15
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|13:10
|Netflix Buy
|UBS AG
|13:09
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13:02
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|12:59
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|12:58
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|12:55
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12:52
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|12:07
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:06
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|12:04
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|11:35
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|11:32
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|11:18
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|11:17
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|11:17
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|11:16
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:55
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10:53
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|10:43
|Apple Neutral
|UBS AG
|10:43
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|10:27
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10:27
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|10:05
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|09:52
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|09:43
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:42
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|09:30
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09:29
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:28
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:18
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|09:14
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08:57
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:52
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:24
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG