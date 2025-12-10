Nestlé Aktie
|82,80EUR
|-0,14EUR
|-0,17%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
10.12.2025 07:33:07
Nestlé Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 79 Franken auf "Market-Perform" belassen. Es gebe aktuell noch keine Anzeichen für eine Belebung im Markt für Zusätze für Heimtiernahrung, schrieb Callum Elliott am Dienstagnachmittag./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 16:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
79,00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
77,95 CHF
|
Abst. Kursziel*:
1,35%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
77,95 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,35%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
