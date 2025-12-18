Nestlé Aktie
|85,78EUR
|0,96EUR
|1,13%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Callum Elliott wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie die Entwicklung im Oktober und November aus. Dabei habe sich bei nahezu allen beobachteten europäischen Konsumgüterkonzernen der wichtige Single's Day als schwacher Verkaufstag entpuppt - Ausnahmen seien L'Oreal, Reckitt und Lindt gewesen. Im Schnitt sei das Bruttowarenvolumen in den beiden Monaten um 2,6 Prozent gesunken, wohingegen es bei Nestle 29 Prozent gewesen seien. Vor allem die größte Sparte Nutrition & Health Science habe geschwächelt, alle anderen Bereiche der Schweizer hätten sich positiv entwickelt./tav/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
79,00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
79,59 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-0,74%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
79,50 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,63%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)mehr Nachrichten
|
12:27
|Handel in Europa: STOXX 50 steigt am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Gute Stimmung in Zürich: SMI-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
09:29
|Kaum Veränderungen: STOXX 50 stagniert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
17.12.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
17.12.25
|SMI-Handel aktuell: SMI zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
17.12.25
|Schwacher Handel: SMI am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
17.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
16.12.25
|Freundlicher Handel: SMI bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)mehr Analysen
|12:12
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|12:12
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|85,78
|1,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:15
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|12:12
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:12
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|12:11
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12:10
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:09
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|12:03
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|11:59
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|11:39
|voestalpine Hold
|Erste Group Bank
|10:52
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|10:48
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|10:13
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|10:12
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:48
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|09:45
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|09:34
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|09:07
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:04
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:03
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:23
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.12.25
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|17.12.25
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research