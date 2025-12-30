Nestlé Aktie

84,28EUR -0,48EUR -0,57%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

30.12.2025 08:13:05

Nestlé Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Im November hätten in der Konsumbranche die Lebensmittelproduzenten am stärksten zugelegt, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie unter Berufung auf Markterhebungen. Knapp dahinter folgten die Produzenten von Kosmetik und Körperpflegeprodukten. Bei Nestle hätten sich die Preise stark entwickelt, die Volumina seien hingegen leicht zurückgegangen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
79,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
78,74 CHF 		Abst. Kursziel*:
0,33%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
78,56 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
0,56%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nestlé SA (Nestle) 84,28 -0,57%

