Nestlé Aktie
|88,39EUR
|1,30EUR
|1,49%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen mit einem Kursziel von 74 Franken auf "Market-Perform" belassen. Bei dem Lebensmittelkonzern gebe es viele schöne Aspekte, schrieb Callum Elliott am Donnerstag. Die Resultate seien solide, was dem Pessimismus vergangener Woche wegen Problemen mit Babynahrung widerspreche. Dies sollte der Aktie helfen, genauso wie ein solider Ausblick auf das Jahr 2026 und Aussagen zur Strategie, die sich stark auf Kaffee, Tiernahrung und Ernährung konzentriere./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74,00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
81,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-8,64%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
81,27 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,95%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
09:47
|AKTIE IM FOKUS: Nestle deutlich im Plus nach Zahlen (dpa-AFX)
|
09:29
|Börse Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
09:29
|SIX-Handel: SMI zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|SPI-Handel aktuell: SPI zum Start des Donnerstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
08:44
|Nestlé plans ice cream sale as it slims down under new CEO (Financial Times)
|
07:57
|WDH: Nestle fokussiert sich künftig auf vier Geschäftsbereiche (dpa-AFX)
|
18.02.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nestle auf 'Neutral' - Ziel 90 Franken (dpa-AFX)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|08:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.02.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|08:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.02.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.02.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|88,53
|1,65%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:05
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|09:04
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|09:03
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|08:50
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08:40
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:39
|KRONES Buy
|Warburg Research
|08:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:37
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|08:14
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08:12
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:11
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:09
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|07:52
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|07:49
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|07:49
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07:32
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:27
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07:24
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|07:21
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|07:06
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:01
|DWS Group Buy
|UBS AG
|06:44
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|06:34
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|06:22
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:12
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:10
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05:59
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.02.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|18.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.02.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)