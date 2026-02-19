Nestlé Aktie

88,39EUR 1,30EUR 1,49%
Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 08:38:32

Nestlé Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen mit einem Kursziel von 74 Franken auf "Market-Perform" belassen. Bei dem Lebensmittelkonzern gebe es viele schöne Aspekte, schrieb Callum Elliott am Donnerstag. Die Resultate seien solide, was dem Pessimismus vergangener Woche wegen Problemen mit Babynahrung widerspreche. Dies sollte der Aktie helfen, genauso wie ein solider Ausblick auf das Jahr 2026 und Aussagen zur Strategie, die sich stark auf Kaffee, Tiernahrung und Ernährung konzentriere./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
74,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
81,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-8,64%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
81,27 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,95%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

mehr Nachrichten

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

mehr Analysen
08:38 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
08:12 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
18.02.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.02.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nestlé SA (Nestle) 88,53 1,65% Nestlé SA (Nestle)

Aktuelle Aktienanalysen

09:05 Linde Outperform Bernstein Research
09:04 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:04 Rio Tinto Overweight Barclays Capital
09:03 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
08:51 Südzucker Hold Warburg Research
08:50 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
08:47 Renault Outperform Bernstein Research
08:46 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
08:42 Richemont Outperform Bernstein Research
08:40 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
08:39 KRONES Buy Warburg Research
08:38 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
08:37 Airbus Outperform Bernstein Research
08:29 Knorr-Bremse Hold Warburg Research
08:14 Airbus Overweight Barclays Capital
08:12 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
08:11 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:09 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:08 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:07 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:57 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
07:54 Nutrien Equal Weight Barclays Capital
07:52 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
07:49 BAT Overweight Barclays Capital
07:49 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
07:44 Enel Overweight Barclays Capital
07:41 Airbus Outperform RBC Capital Markets
07:32 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
07:27 Ahold Delhaize Equal Weight Barclays Capital
07:24 London Stock Exchange Overweight Barclays Capital
07:21 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:11 Enel Market-Perform Bernstein Research
07:06 RATIONAL Outperform Bernstein Research
07:01 DWS Group Buy UBS AG
06:44 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:44 Bayer Overweight Barclays Capital
06:34 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
06:22 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
06:12 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:10 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
05:59 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.02.26 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
18.02.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
18.02.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.02.26 Dürr Kaufen DZ BANK
18.02.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
18.02.26 Netflix Outperform Bernstein Research
18.02.26 Linde Outperform Bernstein Research
18.02.26 UNIQA Insurance kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen