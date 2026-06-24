Nestlé Aktie
|86,99EUR
|0,02EUR
|0,02%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 74 Franken auf "Market-Perform" belassen. Im US-Konsumgütermarkt habe die Absatzdynamik in den vergangenen vier Wochen zum Vorzeitraum abgenommen, schrieb Callum Elliott am Dienstag. Dabei sei das Wachstum vor allem in den Segmenten Lebensmittel und Haushalt geringer geworden. Der Bereich Körperpflege sei die stärkste Kategorie geblieben, wenngleich auch hier die Verkäufe weniger stark gewachsen seien./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74,00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
80,22 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7,75%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
80,22 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,75%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
23.06.26
|Handel in Zürich: Schlussendlich Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
|
23.06.26
|SIX-Handel: SMI letztendlich fester (finanzen.at)
|
23.06.26
|Handel in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
23.06.26
|Gute Stimmung in Zürich: Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
23.06.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
22.06.26
|Handel in Zürich: SMI zum Start des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
22.06.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
19.06.26
|SMI-Handel aktuell: So steht der SMI aktuell (finanzen.at)